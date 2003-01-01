Регионы России начали массовый набор добровольцев-резервистов для защиты важных объектов

В российских регионах развернута кампания по набору добровольцев в подразделения для защиты критически важных объектов.

Согласно подсчетам «Коммерсанта», соответствующая работа уже ведется как минимум в двух десятках субъектов РФ. Правовой основой для этого стал закон, подписанный президентом 4 ноября, позволяющий привлекать резервистов к таким задачам в мирное время.

На период службы, который не должен превышать шести месяцев в год, резервисты получат статус военнослужащих. Ключевым стимулом для добровольцев являются выплаты. Как выяснило издание, размер денежного довольствия сильно варьируется в зависимости от региона. Например, в Брянской области ежемесячное довольствие составляет: от 40,5 тыс. рублей для рядового состава; до 99,3 тыс. рублей для командиров отрядов. Кроме того, за каждое боевое дежурство предусмотрена доплата в 4 тыс. рублей, а также единовременные выплаты от Минобороны (35 тыс. руб.) и из регионального бюджета (150-300 тыс. руб.).

В других регионах регулярные выплаты скромнее, но выше единовременные. Так, в Тульской области и Башкирии ежемесячное довольствие составляет от 2 до 10 тыс. рублей, но за весь период сборов рядовые получат до 110,5 тыс. руб., а офицеры — до 150 тыс. рублей.

Отметим, что Карелии в списке, который публикует издание, нет.

