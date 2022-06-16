Регистратор троллейбуса снял аварию в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Авария с участием троллейбуса и легковой машины произошла в центре карельской столицы и была зафиксирована видеорегистратором.

Камера, установленная в новом троллейбусе, запечатлела момент ДТП, которое произошло 18 июня на улице Куйбышева рядом с площадью Кирова в Петрозаводске. Ролик выложен в паблике ПМУП «Городской транспорт».

На кадрах видно, как легковой автомобиль «подрезает» троллейбус и останавливается перед переходом. После этого троллейбус врезается сзади в остановившуюся машину.

«На новых троллейбусах установлены 7 видеокамер и видеорегистратор. Все события записываются и хранятся 30 дней. Просьба помнить об этом, когда кто-то планирует рискованные маневры. А похожие случаи происходят, к сожалению, не редко… Не подвергайте опасности себя и пассажиров общественного транспорта!», — говорится в тексте поста.

Сообщается, что в результате аварии был причинен ущерб новому троллейбусу. У него повреждены капот, бампер и накладки. Троллейбус снят с эксплуатации на неопределенное время для оформления страхового случая и замены после поставки поврежденных элементов.