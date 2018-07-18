Регистрация компании в Великобритании со счетом в Швейцарии

Многие бизнесмены хотят открыть свой собственный бизнес за границей.

Понятно, что это не так просто, потому что как зарегистрировать компанию, так и открыть счет довольно нелегко. Что может в этом помочь?

Сразу стоит сказать, что можно обратиться за помощью в профессиональные компании, которые помогают с регистрацией бизнеса за границей, открытии счета, и т.д. Британское партнерство со швейцарским счетом - это как раз то, что нужно во многих ситуациях. Регистрировать бизнес в Великобритании выгодно и удобно. Об этом знают многие деловые люди. Но проблема может быть как раз не в регистрации компании, а в открытии счета.

Именно поэтому компании, которые занимаются этой работой, могут предложить работающую схему регистрации компании в Великобритании с открытием счета в Швейцарии. Есть определенные особенности такой работы, поэтому о них нужно знать, чтобы выполнить все правильно и без проблем. Например, CIM банк не откроет счет, если директор или акционер будут номинальными. Чтобы открыть счет, компания не должна иметь номиналов, бенефициар должен быть директором или акционером. Эти особенности знают только специалисты, поэтому лучше всего обратиться именно к ним. Если они видят, что есть какие-то проблемы, то они смогут помочь решить все трудности и получить положительный результат.

Конечно, за такие услуги придётся заплатить. Полная стоимость регистрации вместе с открытием счета будет стоить 1000 евро без каких-либо скрытых платежей. Компания сможет работать открыто и чисто. Однако от клиента зависит, насколько правильно он выберет эту самую компанию.

Открытие счета может провестись дистанционно. Клиенту не обязательно лично приезжать в банк. Это выгодно для многих людей, поэтому они делают выбор в пользу компаний помощников, у которых есть масса возможностей для предоставления качественных услуг.

Итак, регистрация компании с открытием счета в Швейцарии – это довольно удобная и выгодная услуга для многих бизнесменов. Нужно выбрать тех специалистов, которые имеют достаточно опыта и возможностей для решения самых разных, даже трудных вопросов. Положительный и быстрый результат в такой ситуации гарантирован.

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