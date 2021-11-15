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Регистрация на фестиваль «Зимние фонтаны» откроется в понедельник в Петрозаводске

Новости. Спорт
15:50, 27 Ноября 2021
фото: Петрозаводск спортивный / ВК

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Участники фестиваля «Зимние фонтаны» смогут пройти регистрацию на следующей неделе.

29 ноября, в понедельник, в начале трассы начинается регистрация участников городского фестиваля «Зимние фонтаны». Процедура будет проходить с 10-ти до 15-ти часов. Об этом информирует паблик «Петрозаводск спортивный».

Фестиваль «Зимние фонтаны» стартует 5 декабря, в первое воскресенье первого месяца зимы. Всего в лыжном сезоне будет 31 фестивальный день.

Ранее сообщалось, как глава Петрозаводска на ходунках вышел на трассу «Фонтаны».

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Комментарии

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0ff
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Гость
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