Регистрация на Республиканскую спартакиаду трудовых коллективов открыта в Петрозаводске

Открыта регистрация на первый этап соревнований «Многоборье ГТО», которые пройдут 31 января 2026 года в Петрозаводске.
Основные условия участия, сообщает Центр спортивной подготовки:
— Состав команды: 6 человек (2 женщины и 4 мужчины с делением по возрастным группам: до 35 лет и старше 36 лет);
— Все участники должны быть зарегистрированы на портале ГТО и иметь уникальный идентификационный номер (УИН).
Этап включает:
— Многоборье ГТО: подтягивание (мужчины), отжимания (женщины), наклон вперёд, поднимание туловища, прыжок в длину с места;
— Командная эстафета: челночный бег, бёрпи, прыжки на скакалке, бег с барьерами, бросок на точность;
— Плавание: дистанция 50 метров вольным стилем (по одному мужчине и одной женщине от команды).
В программе также запланированы торжественное открытие, разминка и награждение лучших команд и участников.
Будет определена «Лучшая команда болельщиков».
Как зарегистрироваться:
Регистрация проходит онлайн по ссылке. Участие смогут принять только 25 команд, которые успеют зарегистрироваться первыми.
