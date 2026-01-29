Регулярное авиасообщение и благоустройство общественных пространств: в Москве состоялась презентация мастер-плана Костомукши

Он разработан по заказу благотворительного фонда «Доброта Севера» за счет средств ПАО «Северсталь».

В рамках Дней Карелии в Москве состоялась презентация программы комплексного развития Костомукши до 2036 года. Документ является одним из мероприятий соглашения о социально-экономическом партнерстве между Правительством Карелии, Костомукшским муниципальным округом, ПАО «Северсталь» и АО «Карельский окатыш», заключенного на Петербургском международном экономическом форуме в 2025 году.

В настоящее время мастер-планы территорий становятся одним из основных инструментов стратегического планирования, определяющих приоритеты социально-экономического и пространственного развития городов.

— На протяжении длительного времени Правительство Карелии взаимодействует с компанией «Северсталь» в целях создания надлежащих условий, повышения качества жизни жителей Костомукши. Спасибо компании за активное участие в большинстве социальных проектов, среди которых строительство крытого катка, развитие Межрайонной больницы № 1 и Костомукшского политехнического колледжа, создание уникального Центра биатлона и лыжных видов спорта. Уверен, представленная стратегия комплексного развития позволит нам использовать выявленный уникальный потенциал для дальнейшего создания условий для комфортного проживания в нашем северном городе, — отметил в ходе презентации глава Карелии Артур Парфенчиков.



Мастер-план Костомукши включает в себя порядка 200 мероприятий, направленных на развитие социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, а также застройки города. В число проектов-драйверов вошли комплексное благоустройство основных пешеходных пространств города, модернизация КСЦ «Дружба» с благоустройством центра города, развитие спортивного, медицинского и образовательного кластеров, организация регулярного ж/д и авиасообщения, строительство новых уникальных объектов.

Одним из направлений работы, позволяющих повысить туристический потенциал города, должно стать развитие культурно-событийной программы, строительство пешеходного маршрута вокруг озера Контокки, а также этнодеревни, представляющей собой экспозицию под открытым небом, где будут воссозданы объекты традиционной карельской культуры, уклада и промыслов.

По ряду направлений развития Костомукши совместная работа Правительства Карелии со сторонами соглашения уже ведется. В 2025 году на базе Костомукшского политехнического колледжа в рамках федерального проекта «Профессионалитет» был открыт кластер горнодобывающей отрасли «КарьерА», завершен этап благоустройства набережной озера Контокки, продолжается строительство крытого ледового катка. В целях развития авиасообщения в бюджете уже предусмотрены средства на реконструкцию посадочной полосы в 2027–2029 годах.

По итогам презентации мастер-плана Артур Парфенчиков дал поручение учесть все предложения заинтересованных исполнительных органов региона и утвердить документ после проведения обсуждений с жителями города и общественными организациями.