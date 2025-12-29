Карельские ученые выяснили, как рыба помогает сердцу

Карельские ученые нашли связь между рыбным рационом карелов и здоровьем сердца.

Ученые КарНЦ РАН в своем исследовании попытались оценить роль рыбы в рационе жителей Карелии в формировании особенностей их здоровья. Для этого они изучили качественный состав диких промысловых и аквакультурных видов, установили частоту употребления рыбных продуктов условно здоровыми жителями Карелии и ее взаимосвязь с показателями их липидного профиля крови испытуемых.

— Если ранее рацион местных жителей включал исключительно дикие промысловые виды, то в настоящее он существенно обогатился рыбой, выращиваемой в аквакультуре, — отметила руководитель научного направления Центра медико-биологических исследований КарНЦ РАН Людмила Лысенко.

В аборигенных промысловых видах рыб, включающих щуку, плотву, леща, сига, ряпушку, озерного лосося, преобладают нежирные (тощие, до 1,4% жира) и среднежирные (жирность 4-8%) сорта. По данным исследований, эти рыбы имеют ценный качественный состав, главным образом, по соотношениям липидных фракций и содержанию незаменимых для человека моно- и полиненасыщенных жирных кислот. Однако в количественном отношении (общей жирности) аборигенные виды рыб уступают радужной форели и атлантическому лососю.

— Частое употребление рыбных продуктов с высоким содержанием омега-3 жирных кислот служит естественным барьером развития сердечно-сосудистых заболеваний атеросклеротического и воспалительного происхождения. При этом сохранность омега-3 при приготовлении обеспечивается низкотемпературными воздействиями, например, засолом или копчением, а также использованием специй, замедляющих окиление жирных кислот, в частности, орегано, — говорят ученые.

В исследовании сердечно-сосудистого здоровья приняли участие 204 здоровых жителя Петрозаводска обоих полов. Средний возраст участников составил 47,2 года. Для всех испытуемых был выполнен клинический и биохимический анализ крови и собраны данные об образе жизни — физической активности, вредных привычках, особенностях рациона, включая частоту употребления рыбных продуктов. На основании анкетирования установлено, что средняя частота потребления рыбы составляет 3,1 порции в неделю.

Результаты биохимического анализа крови показали высокую встречаемость нарушений, связанных с риском сердечно-сосудистых заболеваний. В частности, речь идет о повышенном уровне общего холестерина (68%), холестерина липопротеинов низкой плотности («плохого» холестерина) (78%) и индекса атерогенности, то есть соотношения «хорошего» и «плохого» холестерина (39%). Эти показатели соотносятся с общероссийскими. При этом уровень холестерина липопротеинов высокой плотности («хорошего» холестерина), а также триглицеридов в выборке оказался в пределах нормы.

— Исследование показало, что часть факторов повышенного сердечно-сосудистого риска присуща жителям нашего региона в меньшей мере, чем жителям России в целом, — отметили ученые.

Эксперты предположили, что, возможно, повлияло на это именно регулярное потребление рыбных продуктов с высоким уровнем омега-3 жирных кислот. Они оказывают данный кардиопротективный эффект. Чтобы подтвердить эту связь, необходимо дальнейшее изучение региональных факторов риска и особенностей развития сердечно-сосудистых заболеваний и их корреляции с рационом жителей.

Ученые отметили, что полезны не только форель и лосось, но и сельдь, скумбрия, сардины. А для тех, кто не ест рыбу альтернативными источниками омега-3 могут служить грецкие орехи, соя, семена льна и чиа.

Исследование о связи традиционного рациона питания и сердечно-сосудистого здоровья жителей Карелии представили на XIХ Международном конгрессе диетологов и нутрициологов, который проходил в в Москве. Он объединил около трех тысяч специалистов в области здоровья человека, лечебного и специализированного питания.

