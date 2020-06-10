Рейды по выявлению пьяных водителей пройдут по всей Карелии

Профилактическая кампания "Карелия за трезвое вождение" пройдет в Петрозаводске и во всех районах республики, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

В предстоящие праздничные и выходные дни с 11 по 15 июня сотрудники ГИБДД проведут рейды, направленные на выявление фактов управления транспортным средством в состоянии опьянения.

Госавтоинспекция Карелии призывает водителей отказаться от управления автотранспортом после употребления алкогольных напитков.

Если вы стали свидетелем управления автотранспортом в состоянии опьянения, сообщите об этом в полицию, возможно, вы предотвратите трагедию на дороге.

Позвоните на единый номер полиции по телефону 102 или 112.