Рейды по выявлению пьяных водителей пройдут в Петрозаводске в понедельник

В целях предупреждения происшествий с участием нетрезвых водителей 27 октября в Петрозаводске пройдет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости».

ГАИ Карелии и Петрозаводска проведет очередной рейд по выявлению пьяных водителей. Ранее в ведомстве сообщали о росте числа пьяных аварий и пострадавших в них в Карелии.

Госавтоинспекция Петрозаводска напоминает, что в настоящее время сотрудники ДПС несут службу с использованием персональных видеорегистраторов, которые применяются при общении с участниками дорожного движения, при досмотре транспортных средств, при составлении актов недостатков улично-дорожной сети.

Материалы аудио — видеозаписей, полученные с применением персонального носимого устройства, могут быть отнесены к доказательствам по делу об административном правонарушении.

О фактах управления транспортными средствами нетрезвыми водителями можно сообщить в дежурную группу Госавтоинспекции Петрозаводска по телефонам: 715-900, 78-44-44