Рейды по выявлению трудных подростков начнутся на севере Карелии

В Беломорском районе стартует оперативно-профилактическое мероприятие «Твой выбор» по выявлению правонарушений со стороны трудных подростков.

На территории Беломорского района с 14 по 22 апреля будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Твой выбор». Об этом информирует паблик района.

Мероприятие проводят сотрудники органов внутренних дел с привлечением представителей субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В ходе мероприятия планируется провести рейды по проверке мест концентрации несовершеннолетних для выявления потребителей наркотических средств, токсических веществ, спиртных напитков, а также поиска иных правонарушителей.

Сообщается также, что мероприятие проводится «с целью нейтрализации попыток вовлечения несовершеннолетних в деструктивную, экстремистскую деятельность, в незаконные массовые акции, противодействия проникновению в подростковую среду информации, пропагандирующей суицидальное поведение и насилие».

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