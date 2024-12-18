Рейды против незаконной вырубки елей проведут в Сортавальском районе

За вырубку деревьев грозят штрафы.

Законно приобрести новогодние ели можно только на елочных базарах. Об этом сообщили в паблике Сортавальский округ, где поделились забавным видео с бобром.

Как отметили в администрации Сортавальского округа, вырубка елей в лесах Карелии запрещена. Лесничество не дает разрешения на заготовку новогодних елок с 2007 года. Так называемые «порубочные билеты» отменены. Штрафы за незаконную вырубку деревьев для граждан составляют до четырех тысяч рублей, а для должностных лиц - до 40 тысяч рублей. Кроме того, за причиненный ущерб придется заплатить более 5000 рублей, нарушителя ждет уголовная ответственность.

Самостоятельно можно заготовить ветви, еловые и сосновые лапы. Такая заготовка производится как со срубленных деревьев в местах осуществления рубок, так и с растущих деревьев.

Ветви нужно срезать острыми инструментами, чтобы срез был косым и гладким, а длина оснований сучьев, оставляемых на деревьях, была не менее 30 сантиметров. Обрезается не более 10% живой кроны, при срезе веток не должны повреждаться кора и древесина, отметили в администрации.