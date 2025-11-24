Рейды против таксистов-нарушителей проведут на дорогах Карелии

Сотрудники ГАИ проверят, соблюдают ли водители такси правила перевозки пассажиров.
С 1 по 3 декабря на территории Карелии будут проходить профилактические рейды против таксистов, нарушающих правила дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД по республике.
— В период проведения рейда автоинспекторы усилят контроль за водителями легковых такси и микроавтобусов до 8 пассажирских мест. В рамках мероприятия правоохранители проверят законность и легальность коммерческой деятельности водителя, соблюдение им правил перевозки пассажиров и других, предусмотренных ПДД РФ. Основное внимание будет уделено проверке наличия разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа, действующего путевого листа и диагностической карты, специального фонаря и цветографической схемы «Такси», — рассказали в ведомстве.
Отмечается, что мероприятие направлено на повышение безопасности перевозки людей.
Ранее Минтранс Карелии аннулировал 498 разрешений на работу легкового такси по причине отсутствия у перевозчиков договора обязательного страхования гражданской ответственности (ОСГОП), ставшего обязательным с 1 сентября 2024 года.