Рейс из Петрозаводска впервые отправился в самый юный и маленький центр региона в России

Накануне состоялся первый перелет по авиамаршруту Петрозаводск — Магас.
Как сообщили в министерстве по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия, 8 июня состоялся первый перелет по авиамаршруту, связавшему Петрозаводск со столицей республики Ингушетия — Магасом.
Из Карелии самолет вылетел в 8.15 и прибыл ранее намеченного времени — в 11.40.
Авиарейсы по маршруту Петрозаводск — Магас каждый четверг до 24 августа будет осуществлять ООО «Авиапредприятие «Северсталь» на воздушных судах Sukhoi Superjet 100 вместимостью 93 пассажира.
Как уточнили в министерстве, новое направление позволит расширить туристический потенциал обоих регионов. Из Магаса будет удобно добираться до любой из точек северного Кавказа, от Дагестана до Сочи.
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