Рейс из Петрозаводска впервые отправился в самый юный и маленький центр региона в России

фото: Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии

Накануне состоялся первый перелет по авиамаршруту Петрозаводск — Магас.

Как сообщили в министерстве по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия, 8 июня состоялся первый перелет по авиамаршруту, связавшему Петрозаводск со столицей республики Ингушетия — Магасом.

Из Карелии самолет вылетел в 8.15 и прибыл ранее намеченного времени — в 11.40.

Авиарейсы по маршруту Петрозаводск — Магас каждый четверг до 24 августа будет осуществлять ООО «Авиапредприятие «Северсталь» на воздушных судах Sukhoi Superjet 100 вместимостью 93 пассажира.

Как уточнили в министерстве, новое направление позволит расширить туристический потенциал обоих регионов. Из Магаса будет удобно добираться до любой из точек северного Кавказа, от Дагестана до Сочи.