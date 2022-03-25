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Самолет «Петрозаводск – Москва» авиакомпании «Победа» меняет место посадки

Новости. Общество
07:40, 30 Марта 2022
фото: © Андрей Гордеев Ведомости / ТАСС

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Рейс «Петрозаводск – Москва» будет переведен в другой аэропорт.

С 1 апреля рейс «Петрозаводск – Москва» авиакомпании «Победа» будет переведен из аэропорта Внуково в аэропорт Шереметьево, сообщается в паблике правительства карелии «Республика».

До 25 апреля он будет выполняться 2 раза в неделю - по пятницам и воскресеньям.

С мая и до конца октября «Победа» планирует выполнять полеты ежедневно.

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