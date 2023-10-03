Рейс в Кижи перенесли из-за непогоды

Неблагоприятные метеорологические условия могут угрожать безопасности пассажиров.

О переносе рейса сообщили в Минтрансе Карелии.

В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями, угрожающими безопасной перевозке пассажиров, рейс по маршруту Петрозаводск – Сенная Губа – Кижи – Сенная Губа – Петрозаводск отправлением из Петрозаводска 4 октября в 15.30 перенесли на 5 октября с таким же временем отправления.

Ранее мы сообщали о том, что циклон с ливнями и сильным штормовым ветром может оставить Карелию без электричества.