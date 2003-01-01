Рейсовые автобусы временно не будут проезжать через Новую Вилгу

В поселке Новая Вилга из-за ремонта дороги перестанут ходить рейсовые автобусы.
С 4 сентября в связи с проведением дорожных работ в поселке Новая Вилга временно меняются маршруты движения рейсов № 116 «Петрозаводск — Пряжа», № 122 «Петрозаводск — Вилга», № 122К «Петрозаводск — кладбище Вилга», № 123 «Петрозаводск — Святозеро», № 135 «Петрозаводск — Киндасово». Теперь данные маршруты не будут проходить через сам поселок. А высадка пассажиров будет осуществляться только на остановочных пунктах «Новая Вилга-1» и «Новая Вилга-2». Об этом сообщает администрация Нововилговского поселения.
Временные неудобства связаны с капитальным ремонтом основной дороги в поселке, который ведет компания «ПСК-Строитель». Сейчас идет уже укладка асфальта.
Проектом предусмотрены ремонт покрытия проезжей части и тротуаров, замена водопропускных труб, устройство ливневой канализации, устройство остановок, а также четырех автопавильонов и дорожных знаков. Протяженность дороги составляет более двух километров. Работы ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
Капитальный ремонт дороги не только повысит доступность в активно растущем районе жилой застройки, но и обеспечит безопасность для водителей и пешеходов, подчеркнули в источнике. В Новой Вилге проживает более 2,5 тысяч человек.
