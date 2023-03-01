Рейсы автобусов из Петрозаводска до аэропорта привязали к расписанию самолетов

Министерство транспорта Карелии внесло изменения в расписание автобусов из Петрозаводска до аэропорта в ответ на жалобу пассажирки.
Ответ Минтранса опубликован под комментарием одной из подписчиц страницы главы Карелии Вконтакте.
По словам женщины, расписание авиарейсов в Сочи не совпадает с графиком движения автобусов.
«Рейсы по субботам: вылет в 15:30. Автобус прибывает в аэропорт (судя по расписанию на офсайте автовокзала) в 8:35, 11:05, 16:45. Ни один не подходит. Обратно прилетает в 18:30. Автобус из аэропорта уезжает в 11:45, 17:25. Также ни один не подходит», — написала пассажирка.
В ответ на это Минтранс сообщил, что расписание движения автобусов будет скорректировано. Сейчас в него внесены необходимые изменения.
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