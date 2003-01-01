Рейсы до Казани стали самым популярным авианаправлением из Петрозаводска

Вице-премьер правительства Карелии Виктор Россыпнов назвал самые популярные аваинаправления и запустил опрос по новым маршрутам.

За 9 месяцев пассажиропоток составил почти 70 тысяч человек, рассказал в своем телеграм-канале вице-премьер правительства Карелии Виктор Россыпнов. Больше половины — коммерческие рейсы на Москву. Они не субсидируются, стоимость билета зависит от времени приобретения и составляет в среднем 9-10 тысяч рублей. Рейсы на Калининград, Минеральные воды, Казань, Екатеринбург, Махачкалу, напротив, являются субсидируемыми: частично оплачиваются из федеральной субсидии, бюджета республики или бюджетов принимающих регионов. Это позволяет авиакомпании устанавливать более низкую цену на билеты, а людям экономить.

- Улететь из Петрозаводска в Калининград (около 7500 рублей) можно , как правило, на несколько тысяч дешевле, чем из Москвы или Санкт-Петербурга. Не говоря уже о том, что это позволяет жителям республики сэкономить на дороге до столичных аэропортов. Калининград – второе по популярности направление в этом году – почти 10 тысяч человек им воспользовались, - рассказал Россыпнов.

Но самая высокая заполняемость у рейсов на Казань – почти 98%, здесь за 9 месяцев больше 4 тысяч пассажиров. Набирает популярность и новый рейс в Махачкалу, за 8 рейсов уже больше 1000 пассажиров. Билет до столицы Дагестана из Петрозаводска обходится в среднем дешевле на 4-5 тысяч, чем из Москвы.

Виктор Россыпнов запустил опрос, какие направления хотели бы видеть жители в будущем. Из вариантов Самара, Геленджик, Минск, Мурманск. Можно предложить и свой вариант.