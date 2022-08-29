Рейсы «Комет» из Петрозаводска на Кижи отменены из-за непогоды

Все запланированные на сегодня рейсы теплоходов «Комета» из Петрозаводска на остров Кижи отменены из-за плохой погоды.

Об этом сообщили «Столице на Онего» в кассе Водного вокзала Петрозаводска.

Отменены все сегодняшние «Кометы». Рейсы на завтра пока под вопросом, это зависит от погодных условий.

Ранее Минтранс Карелии объявил об отмене запланированного на сегодня социального рейса по маршруту Петрозаводск — Сенная Губа — Кижи — Сенная Губа — Петрозаводск.

Администрация музея «Кижи» сообщила, что решила отказаться от проведения на острове праздника «День знаний», намеченного на 1 сентября. Он пройдет в Петрозаводске. Детей будут принимать в выставочных залах музея, расположенных не территории города.