Рейсы на скоростных теплоходах до Кижей и Сенной Губы отменили из-за плохой погоды

Из-за погодных условий отменили все социальные и коммерческие рейсы.

Сегодня, 4 июля, отменили рейсы скоростных теплоходов до Сенной Губы и Кижей. Как рассказали в паблике «Кижская волость», рейсы отменили из-за погодных условий.

«В транспортной компании также сообщили, что деньги за электронные билеты, приобретённые в режиме онлайн, будут в 100-процентном объёме автоматически возвращены на карты в течение десяти банковских (рабочих) дней»,—сообщили в паблике.

Обменять или вернуть бумажные билеты можно в любой день в офисе перевозчика.