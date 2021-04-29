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Рейтинг кредитоспособности Карелии показал успехи в развитии экономики республики

Новости. Общество
16:10, 30 Апреля 2021
фото: pixabay
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Рейтинговое агентство «Эксперт-РА» 30 апреля 2021 года подтвердило кредитный рейтинг Республики Карелия на уровне ruBBB-с прогнозом «стабильный».

Как пояснили в министерстве финансов Карелии, прогноз «стабильный» означает, что  агентство не видит в ближайшем будущем факторов, которые повлияли бы на изменение кредитного рейтинга региона.

В своем пресс-релизе аналитики агентства отметили рост к 2019 году индекса физического объема выпускаемой в Республике Карелия продукции, увеличение в 2020 году показателя валового регионального продукты на душу населения, увеличение объема инвестиций в основной капитал, рост инвестиционной активности со стороны крупного и среднего бизнеса, а также самый низкий, начиная с 2013 года, уровень безработицы.

Что еще провлияло на рейтинг, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2021-04-30 16:27:31
Купили все агенства приставы , рейтинг так и прёт в гору )))
Гость
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