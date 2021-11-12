Река Лососинка подтопила велодорожку в Петрозаводске (ФОТО)

На благоустройство велодорожек карельская столица потратила десятки миллионов рублей.

Река Лососинка в Петрозаводске в очередной раз подтопила велодорожку в районе Советского моста, который расположен между площадью Кирова и улицей «Правды». Причиной подтопления стал ледовый затор, образовавшийся в пойме реки, ниже по течению.

Напомним, на благоустройство велодорожек карельская столица потратила десятки миллионов рублей, которые были выделены ей в 2019 году из регионального бюджета на подготовку к празднованию 100-летия образования республики. Однако дорожку под Советским мостом с тех пор не раз затапливало и зимой, когда на реке вставал лед, и во время весеннего половодья.