Река вновь затопила дорогу в пригороде Петрозаводска (ВИДЕО)

На станции Орзега автомобили форсируют вышедшую из берегов реку.

Видео автомобилей, проезжающих по затопленной дороге под железнодорожным мостом на станции Орзега, появилось в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии». Река Орзега вновь вышла из берегов, подтопив путь, соединяющий две части населенного пункта.

«21.09 на 12:56, Орзега. Надежда только на отсутствие осадков в ближайшие дни», — прокомментировали видео его авторы.

Напомним, в начале сентября из-за проливных дождей река Орзега затапливала дорогу — спасателям пришлось вытаскивать машины из бурлящего потока.

Власти Карелии заверили, что пострадавшие от наводнения дороги, в том числе аварийного участка под мостом — на него обещали выделить 4,9 миллиона рублей.