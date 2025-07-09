Отец и сын из Петрозаводска связали незнакомца и увезли в лес

17-летний подросток вместе с отцом ограбил незнакомого мужчину и выдворил его за пределы города.

В Петрозаводском городском суде рассмотрят дело 17-летнего подростка, который вместе со своим отцом ограбил незнакомого мужчину, а затем связал его и вывез на машине в лесополосу. Об этом сообщили в Объединённой пресс-службе судов Карелии.

— Указанные граждане вступили в бытовой конфликт с ранее незнакомым Л., который начал снимать их действия на камеру. Подсудимый и его отец повалили мужчину на землю, связали руки за спиной ремнём и отобрали мобильный телефон, после чего на автомобиле увезли в другой район рядом с лесным массивом, где высадили потерпевшего из салона и уехали, — рассказали там.

При этом краденым телефоном отец и сын распорядились по собственному усмотрению.

Теперь юноша обвиняется в грабеже и умышленном похищении человека, а в отношении его родителя возбуждено дополнительное уголовное дело.

Ранее в Карелии поймали вора, который за время своей карьеры украл 56 плиток шоколада и 16 банок кофе. По данным МВД, общий ущерб от его действий превысил 30 тысяч рублей.