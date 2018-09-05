Реклама "Яндекс.Такси" вводит в заблуждение жителей Петрозаводска

Реклама Яндекс. Такси о поездках "от 30 рублей" признана недостоверной, сообщили в УФАС Карелии.

ФАС России признала ООО "Яндекс.Такси" виновной в нарушении Закона о рекламе. В городах Курск, Петрозаводск, Ставрополь, Пятигорск, Иваново, Череповец, Мурманск в период с 15 марта 2018 года по май 2018 года компания распространяла рекламу своих услуг.

Так, в Курске наклейки на автомобилях партнеров сервиса сообщали крупным шрифтом "Яндекс.Такси" от 30 р" и мелким шрифтом "Цена за подачу в г. Курск. Подробнее на taxi.yandex.ru".

В связи с тем, что поясняющая информация об условиях предоставления услуги выполнена невоспринимаемым шрифтом, у потребителей создается впечатление, что минимальная стоимость оказываемой услуги по перевозке такси составляет только ту сумму, которая указана в рекламе.

Однако указанная в рекламе цена представляет собой лишь стоимость подачи такси, в то время как стоимость поездки складывается из цены посадки в автомобиль и цены поездки по городу в соответствии с тарифом.

Учитывая изложенное, антимонопольное ведомство признало рекламу "Яндекс.Такси" недостоверной и вводящей в заблуждение и выдало предписание о прекращении нарушения.

Готовится к возбуждению дело об административном правонарушении.