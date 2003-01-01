Реклама на сайте
На седьмом небе. Апарт-отель «Тайвас» открыл свои двери для гостей Петрозаводска
06 октября, 18:07
«Нахимовцы. Янтарный берег»: о том, что у Калининграда особенная стать
06 октября, 14:15
В надежные руки: что заставило жильцов дома на Древлянке сменить домофонную компанию
01 октября, 08:20
Реклама соседнего с Карелией региона появилась в 300 московских такси
Сегодня 14:15
Поделиться

Вологодская область продолжает удивлять. На интерактивных экранах московского такси появилась реклама туристического потенциала Вологодчины.

фото: © «Столица на Онего»

О таком новшестве рассказал на своей странице губернатор соседней с Карелией области Георгий Филимонов. По его словам, на линию уже вышли 300 машин с тематическими роликами, акция рассчитана на весь октябрь.

Филимонов объясняет, что цель проекта — рассказать жителям столицы, что Русский Север — это не абстракция из учебников, а живая земля с уникальной историей, культурой и людьми. Таким образом правительство Вологодской области создаёт современный образ региона — гостеприимного, самобытного, с сильным культурным кодом и стремительно развивающейся туристической инфраструктурой. 

Обсудить (0) в ленту
