Реклама соседнего с Карелией региона появилась в 300 московских такси

Вологодская область продолжает удивлять. На интерактивных экранах московского такси появилась реклама туристического потенциала Вологодчины.
О таком новшестве рассказал на своей странице губернатор соседней с Карелией области Георгий Филимонов. По его словам, на линию уже вышли 300 машин с тематическими роликами, акция рассчитана на весь октябрь.
Филимонов объясняет, что цель проекта — рассказать жителям столицы, что Русский Север — это не абстракция из учебников, а живая земля с уникальной историей, культурой и людьми. Таким образом правительство Вологодской области создаёт современный образ региона — гостеприимного, самобытного, с сильным культурным кодом и стремительно развивающейся туристической инфраструктурой.