Рекламные вывески о кредитах на фонарных столбах привлекли внимание мэрии

Нарушители монтируют вывески на объектах дорожной инфраструктуры в разных районах города. Мэрия готовит обращение в полицию.

На этой неделе на улицах карельской столицы на объектах дорожной инфраструктуры начали появляться незаконные рекламные вывески. Сотрудники подведомственных комитету ЖКХ муниципальных учреждений демонтировали уже 12 таких конструкций в разных районах Петрозаводска, рассказали в Администрации города.

— Администрация карельской столицы предупреждает, что в соответствии со статьей 14.38 КоАП РФ виновное лицо, допустившее размещение рекламы, имеющей сходство с дорожными знаками, или размещение рекламы на знаке дорожного движения, его опоре или любом ином приспособлении, предназначенном для регулирования дорожного движения, подлежит административной ответственности, — говорится в сообщении.

Администрация готовит обращение в УМВД по Петрозаводску с просьбой провести проверку в отношении виновного лица и вынести процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.

Кроме того, обращение в полицию готовит МУП ПЭС, поскольку незаконная реклама была размещена также на опорах освещения, находящихся в муниципальной собственности.

Ранее в СМИ сообщалось о появившейся на столбах и дорожных знаках рекламе. На вывесках обещали многомиллионные кредиты и 100-процентную выдачу.