Рекламу на уличных мониторах в Петрозаводске заменили фотографиями ветеранов войны 

Во время празднования Дня Победы в Петрозаводске с уличных мониторов исчезла привычная коммерческая реклама, а вместе нее транслируются фотографии карельских ветеранов Великой Отечественной Войны.

Эта патриотическая акция была придумана и реализована командиром поисково-спасательного отряда «Доброспас» Алексеем Глушковым.

«Много лет назад, в 2010 году мы реализовали совместно с ГТРК Карелии акцию «Герои Великой Победы», в процессе которой было сделано множество фотографий ветеранов ВОВ, которые на фронте и в тылу крушили врага и защищали человечество от страшного мирового зла-фашизма. Идея данной акции созрела у меня давно, его реализовать ее получилось только сейчас, когда в городе появились рекламные мониторы. Я обратился в агенства города и мою идею поддержали в «Рекламной группе «6×3». Данный проект- самое малое, что мы можем сделать, отдавая дань памяти Великому Подвигу и сохраняя в наших сердцах благодарность героями, кто не жалея своей жизни подарил нам возможность жить в свободном от фашизма мире. Таких акций, насколько я знаю, всего две в стране. И я очень надеюсь что в дальнейшем к ней подключаться ещё многие города. А на следующий год я мечтаю воссоздать проект «Минуты молчания». Когда весь город остановиться всего на одну минуту и молчанием почтит память героев», - рассказал Глушков.