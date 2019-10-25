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Новости. Общество
21:05, 25 Октября 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Алексей Константинов

Рекламу в кинотеатрах предложили ограничить

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В комитете Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи предложили ограничить рекламный блок перед началом фильма в кинотеатрах 10 минутами.

С соответствующим заявлением выступил заместитель председателя комитета Андрей Свинцов (ЛДПР), пишет агентство городских новостей "Москва".

"Я считаю, что здесь надо по аналогии с телевизионным форматом, когда мы ограничили рекламное время внутри одного часа. Потом дали послабление: внутри суток ограничили, но дали возможность размещать до 20% рекламы вместо 15%. Здесь тоже нужно ограничивать, но формат, где 15-20% рекламы, для фильма в кинотеатре неприемлем, потому что это слишком долго. Человек приходит, платит за фильм, платит за напитки, за еду, то есть он тратит большую сумму денег и еще вынужден смотреть огромный объем рекламы. Это несправедливо по отношению к зрителю. Здесь лучше пойти по формату – не более 10 минут непосредственно перед просмотром. Совсем запрещать я бы не стал", – сказал Свинцов.

Он отметил, что лично присутствовал на сеансах в кинотеатрах, где реклама перед фильмами длилась 20 минут. По его мнению, нужно провести аудит и выяснить, сколько времени отводят на рекламу. 

"Сам замечал, что прихожу в кино, и, действительно, минут 20, особенно если это детские мультики. А детям тяжело сидеть, потому фильм идет час-полтора и плюс еще полчаса рекламы. То есть все это превращается из праздника в мучение. Поэтому считаю, что действительно пора провести, как минимум, аудит этой сферы и выяснить, какой размер рекламного блока компании размещают перед показом художественных фильмов или мультфильмов. Раньше это было один-два, максимум три минутных рекламных ролика. Это совершено не напрягало, это было даже интересно, потому что показывали тизеры других фильмов. Сейчас это и коммерческая реклама, и десятки тизеров фильмов. То есть уже к началу фильма, за который ты заплатил деньги, ты подходишь в плохом настроении, потому что уже злой, тебя это все уже раздражает, и, естественно, это все смазывает просмотр фильма и существенно влияет на эмоциональное состояние", – сказал депутат.

По его мнению, нужно обсудить эту тему с профессиональным сообществом кинематографистов, с компаниями-прокатчиками и понять, какие меры могут быть приняты.

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Комментарии

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кир
2019-10-25 21:56:52
В телевизоре ограничить надо. А то наши люди и так без царя в голове, а крыша скоро совсем съедет.
Гость
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