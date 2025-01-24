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Рекомендации врачей: 5 правил для отличного сна

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фото: © Кадр из фильма «Улыбка»

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Узнали, как побороть прерывистость сна, порой бессонницу, а вследствие этого плохое самочувствие с утра.

Крепкий здоровый сон – это обязательное составляющее жизни современного человека. При больших нагрузках, которые сейчас испытывает каждый второй, необходимо отдыхать и высыпаться. 

Как сообщило издание  zdravcity.ru для того, чтобы не покидал крепкий здоровый сон, существует несколько основных правил, а именно:

- перед сном необходимо ограничить употребление тяжелой и сложной для усвоения пищи. Лучше всего съесть любимый фрукт или выпить стакан кефира;

- немаловажным фактором для людей, которые заботятся о крепком здоровом сне – это, оградить себя от каких- либо проблем или стрессовых ситуаций. Почитайте, расслабьтесь и посмотрите любимую передачу, которая улучшит вам настроение или просто послушайте спокойную музыкальную композицию;

- прежде чем занять удобное положение в своей постели, необходимо проветривать помещение, но не стоит переусердствовать с переохлаждением комнаты, чтобы не заболеть;

- не последнюю роль для здорового сна является матрас. Матрас должен иметь такую основу, удобную для спины, а главное, для позвоночника. Он не должен быть мягким, так как, прогибая позвоночник во время сна, может произойти смещение и искривление межпозвоночных дисков. И, конечно же, не стоит забывать о подушке. Подушку необходимо выбрать небольшую по размеру, лучше использовать ортопедическую, так как данная подушка выполняет профилактические действия, позволяя позвоночнику полноценно отдохнуть и исключить развитие таких заболеваний, как, например, остеохондроз.

- для поддержания крепкого здорового сна также могут поспособствовать ванные процедуры с добавлением ароматических расслабляющих масел или просто с морской солью. Вода не должна быть очень горячей (не более 37°С), прием ванны не более 15 минут.

Бывают случаи, когда профилактические меры не помогают для улучшения сна. В этом случае прибегают к помощи народной медицины, либо, в более серьезных случаях, к помощи медикаментозных препаратов.

Самые популярные рецепты, которые можно приготовить самому:

- настой укропа – 1 столовую ложку свежего укропа (измельченного) настаивать в одним стакане крутого кипятка около двух часов. В случае отсутствия свежего укропа можно использовать семена укропа, тогда пропорции должны быть: на 2 чайной ложки семян 1 стакан крутого кипятка. Принимать перед сном.

- молоко и мед – разведя 1 чайную ложку меда (любого) в стакане теплого молока необходимо выпивать на ночь. Данный способ также является эффективным.

 

 

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