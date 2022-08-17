«Рекомендую»: глава Петрозаводска ревакцинировался от коронавируса

Владимир Любарский ревакцинировался «Спутником V».

Глава столицы Карелии Владимир Любарский подготовился к приближению очередной волны Covid-19. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

«Ревакцинировался «Спутником V». Скоро осень, а значит повышенная эпидемиологическая опасность. Рекомендую!», - пишет мэр города.

Ранее сообщалось, число заражений коронавирусом в Карелии за неделю выросло почти на 94 процента.