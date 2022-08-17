«Рекомендую»: глава Петрозаводска ревакцинировался от коронавируса

Владимир Любарский ревакцинировался «Спутником V».
Глава столицы Карелии Владимир Любарский подготовился к приближению очередной волны Covid-19. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.
«Ревакцинировался «Спутником V». Скоро осень, а значит повышенная эпидемиологическая опасность. Рекомендую!», - пишет мэр города.
Ранее сообщалось, число заражений коронавирусом в Карелии за неделю выросло почти на 94 процента.
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