Реконструкторы приглашают жителей Карелии присоединиться к патриотическому автопробегу

Реконструкторы молодежного клуба «Поколение Будущего» организуют автопробег по местам обороны Советской Карелии и Заполярья в годы Великой Отечественный войны.

C 23 июня по 3 июля группа военно-исторических реконструкторов молодежного клуба «Поколение Будущего» проведет автопробег по местам обороны Советской Карелии и Заполярья в годы Великой Отечественный войны 1941–1945 гг. с возложением венков к обелискам и памятникам защитникам Отечества. Об этом сообщили в администрации Петрозаводска.

Реконструкторы приглашают представителей патриотических и ветеранских организаций Петрозаводска, Кандалакши, Медвежьегорска, Мурманска и Колы присоединиться к мероприятиям.

Задача автопробега — привлечение внимания молодёжи к героической истории России и налаживание дружеских связей с патриотическими организациями Городов-Героев и Городов воинской славы.

Костяк группы — офицеры запаса ВС РФ, которые надевают на торжественные мероприятия военную форму солдат и офицеров Красной армии образца 1945 года. Участники автопробега встретятся с представителями ветеранских, юнармейских организаций, а также с жителями Петрозаводска, Кандалакши, Мурманска, Колы и пос. Териберка.

В Петрозаводске церемония возложения венка к мемориальному комплексу «Могила Неизвестного солдата с Вечным огнём Славы» состоится 25 июня в 9:00.

Ранее автопробег «Победим вместе» прошел в Петрозаводске.