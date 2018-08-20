Реконструкция Дома офицеров в Петрозаводске снова откладывается

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УФАС по Карелии приостановило заключение контракта на реконструкцию исторического здания Дома офицеров в Петрозаводске, ремонт которого неоднократно переносился в течение последних двух лет.
В УФАС поступила жалоба ООО ПСК "Строительная механика" на действия комиссии заказчика – КУ РК "Управтодор РК" при проведении электронного аукциона для выбора подрядной организации.
Реконструкцию Дома офицеров планировалось начать еще в 2016 году. Но тогда результаты аукционы были аннулированы по требованию УФАС. Антимонопольная служба усмотрела нарушение законодательства при проведении торгов, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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