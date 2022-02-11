Реконструкция инфраструктуры для реновации Октябрьского района Петрозаводска начнется в 2022 году

Власти Карелии в 2022 году выделят Петрозаводску 802 млн рублей на реконструкцию коммунальных сетей Октябрьского района для реновации жилья.

Об этом сообщила сегодня на заседании парламентского комитета по бюджету министр финансов республики Елена Антошина.

По ее словам, в бюджет Карелии деньги поступят из федерального бюджета, после чего региональные власти направят их в муниципальную казну.

Финансирование предназначено для реализации программы комплексного развития территорий, которая предусматривает реновацию жилья в Октябрьском районе. В рамках программы будут застраиваться участки, освободившиеся после сноса аварийных домов.