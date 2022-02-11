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Реконструкция инфраструктуры для реновации Октябрьского района Петрозаводска начнется в 2022 году

Новости. Общество
11:51, 15 Февраля 2022
фото: © «Столица на Онего»

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Власти Карелии в 2022 году выделят Петрозаводску 802 млн рублей на реконструкцию коммунальных сетей Октябрьского района для реновации жилья.

Об этом сообщила сегодня на заседании парламентского комитета по бюджету министр финансов республики Елена Антошина.

По ее словам, в бюджет Карелии деньги поступят из федерального бюджета, после чего региональные власти направят их в муниципальную казну.

Финансирование предназначено для реализации программы комплексного развития территорий, которая предусматривает реновацию жилья в Октябрьском районе. В рамках программы будут застраиваться участки, освободившиеся после сноса аварийных домов.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
1677
2022-02-15 13:34:47
Помню времена, когда на Октябрьском были огороды - сказал кот
тойво неулыба
2022-02-15 13:31:24
Надо расширять город на зимник и бараний берег. Но этому будут противится бывшие члены кпсс и ихние потомки, у которых там дачи с советских времен.
David.
2022-02-15 12:25:07
Хана району!
Жорж
2022-02-15 12:41:52
David., если кого то сейчас не посадить то и городу , и республике тоже .
Жорж
2022-02-15 12:40:42
David.,
Teaтральный критик
2022-02-15 12:09:35
Чегой-то у гены судебный процесс затягивается. Неушто сдавать всех начал
Гость
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