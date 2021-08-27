Реконструкция улицы Куйбышева в Петрозаводска потребует перекладки сетей из-за высокого риска аварий

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский заявил, что во время реконструкции улицы Куйбышева придется выполнить работы, которые не были предусмотрены проектом.

В ходе реконструкции улицы Куйбышева в карельской столице рабочие будут вынуждены заменить и сетевые коммуникации, поскольку те устарели, а в случае аварии могут повредить новую трассу. Об этом сообщил в соцсети Владимир Любарский по итогам проведения срочного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«Есть острая необходимость осуществления ряда работ, не предусмотренных первоначальным проектом. Как пояснил членам Комиссии технический директор АО „ПКС-Водоканал“ Виталий Остапчук, в зоне производства работ проходят три водовода, которые снабжают Перевалку, Древлянку, Кукковку, Голиковку, Зареку, ТГК-1, БСМП и другие объекты. Сети построены несколько десятилетий назад и в случае их выхода из строя новая дорога будет размыта, а люди останутся без воды», — заявил Любарский.

Мэр города сообщил, что в ближайшее время созданная комиссия оценит стоимость работ по перекладке сетей. Также с 27 августа до особого распоряжения установлен режим повышенной готовности для органов управления и сил Петрозаводского звена территориальной системы РСЧС, привлекаемых к выполнению работ по предупреждению и ликвидации возможных техногенных аварий.

Любарский обратился в адрес республиканского правительства с просьбой о выделении средств для проведения мероприятий по предупреждению угрозы и развития чрезвычайной ситуации.

«Подчеркну: при всей важности и необходимости строительства дороги приоритет очевиден: недопущение возникновения чрезвычайной ситуации. Наша главная задача — сохранить комфорт и спокойствие горожан, даже если это потребует выделения дополнительных финансовых ресурсов или нужно будет сдвинуть сроки окончания работ по ремонту дороги», — резюмировал он.

Напомним, большой ремонт дороги на Куйбышева начался этой весной. Этот проект подразумевает реконструкцию существующей части автодороги от проспекта Ленина до улицы Малой Слободской и ее продолжение до набережной Варкауса.

По прогнозам магистраль разгрузит улицу Кирова, улучшит транспортное сообщение, в том числе с БСМП, инфекционной больницей и жилыми кварталами.