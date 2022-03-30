Реконструкция заброшенного здания больницы на Древлянке началась в Петрозаводске

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил о начале работ по реконструкции здания больницы на Древлянке.

Рабочие приступили к реконструкции блоков «А» и «Б» межрайонной больницы на Древлянке. Об этом сообщил в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Объект непростой. Блоки находились в заброшенном состоянии почти 30 лет. Сейчас на объект пришла по конкурсу Инжиниринговая компания „Технопромэкспорт“. Сложная у неё задача: предстоит заново выстроить внутренние конструкции помещений и только после этого можно будет приступать к остальным видам работ. Срок, который мы ставим для завершения реконструкции — декабрь 2023 года», — заявил он.

Предполагается, что в блоке «А» на первом этаже будут размещены приёмное и диагностические отделения, на втором — эндокринологическое. Третий этаж займет ревматологическое отделение и республиканский ревматологический центр. Четвертый этаж предназначен отделению челюстно-лицевой хирургии, пятый — отделению оториноларингологии. Шестой займут три операционных зала и отделение анестезиологии-реанимации с палатой ИТАР.

Блок «Б» власти планируют отдать детской поликлинике, которая переедет туда из Детской республиканской больницы.

Ранее сообщалось, что бывший корпус губернской психбольницы в Петрозаводске обретет исторический вид.