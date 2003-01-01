Рекордная магнитная буря завершилась

Одна из самых продолжительных магнитных бурь за четверть века подошла к концу.

Магнитная буря, бушевавшая всю минувшую неделю на Земле, завершилась. Об этом 4 октября рассказали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Быстрая стабилизация геомагнитной обстановки началась в пятницу, 3 октября. Планетарный индекс Кр, за исключением короткого периода, опустился в зелёную зону. Факторов, способных вывести его из равновесия, не наблюдается.

- Прошедшая буря стала одной из самых продолжительных в текущем 25-м солнечного цикле. Магнитное поле было выведено из равновесия вечером 29 сентября, в понедельник, в результате значительного усиления солнечной активности. Утром 30 сентября событие прошло через пиковые значения выше уровня G3. Средний уровень бури за прошедшие дни составил G1-G2 (умеренный уровень). В сумме магнитное поле Земли находилось в возмущенном состоянии около 4 суток, - отметили специалисты.

Кроме того, две ночи подряд, на 30 сентября и на 1 октября, наблюдались интенсивные полярные сияния. Чаще всего сообщения о сияниях поступали из северо-западных регионов, в том числе Карелии. Нижняя граница полярного овала спускалась до широты Подмосковья.

В ближайшее время повторение возмущений не ожидается, происходит снижение активности. При этом в целом долгосрочный прогноз на октябрь остается напряженным, общая активность Солнца заметно усилилась.