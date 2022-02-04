890x80
Реклама
В Петрозаводске появится новый парк на берегу Онежского озера
04.02.2022 11:00
Неизвестный предложил мэру Петрозаводска более миллиона долларов за «подтвержденную жертву» 17
08.02.2022 15:12
Лобовое столкновение с грузовиком в Карелии попало на регистратор пострадавшего автомобиля (ВИДЕО 18+) 2
08.02.2022 19:46

Рекордное число детей за сутки заразилось коронавирусом в Карелии за все время пандемии – 254 человека

Новости. Общество
09:30, 09 Февраля 2022
фото: © Максим Гордеев / ТАСС

Новости партнеров

За сутки у 254 несовершеннолетних в республике выявили коронавирус — это рекордное число за все время пандемии.

На 9 февраля в Карелии зарегистрировано 13638 детей, инфицированных коронавирусом, сообщил на своей странице в соцсети глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

За минувшие сутки выявлено 254 новых случаев заражения коронавирусом у детей, 24 часа назад этот показатель был 117.

За сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 130 детей.

Число выздоровевших маленьких пациентов за время пандемии достигло 12388 человек.

Напомним, за сутки зарегистрировано 1124 заражений коронавирусной инфекцией. Выздоровели сутки 684 человека, зарегистрировано еще пять смертей от ковида.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.02.2022, 13:11
В Карелии чиновники вынуждают воспитательницу провести археологические раскопки
05.02.2022, 14:16
Заслуженный врач Карелии, эпидемиолог Александр Гаврилов: Никаких походов в поликлинику
04.02.2022, 19:16
Масштабный сбой произошел в соцсети «Вконтакте»
08.02.2022, 07:25
Администрация Петрозаводска намерена отказать в разрешении на строительство 26-этажного небоскреба на месте магазина «Шанс»
03.02.2022, 15:52
Разработан проект строительства еще одного торгового комплекса в Петрозаводске
07.02.2022, 13:20
Жительница Петрозаводска задушила своего новорожденного ребенка

Чтиво

07.02.2022 17:00
Без политики
Лучшая сотня «Петровича»
Строительный торговый дом «Петрович» в Петрозаводске – это добродушная атмосфера, улыбчивые консультанты-профессионалы, быстрая доставка товара и всегда довольный клиент.
«Чего может быть сто грамм?» 30
07.02.2022 16:21
C саночками на женских плечах 10
02.02.2022 12:24
архив чтиво

Медиа

Соревнования по художественной гимнастике «ЛЕММИККИ-2022» 
24.01.2022 12:53
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»