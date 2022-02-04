Рекордное число детей за сутки заразилось коронавирусом в Карелии за все время пандемии – 254 человека

За сутки у 254 несовершеннолетних в республике выявили коронавирус — это рекордное число за все время пандемии.

На 9 февраля в Карелии зарегистрировано 13638 детей, инфицированных коронавирусом, сообщил на своей странице в соцсети глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

За минувшие сутки выявлено 254 новых случаев заражения коронавирусом у детей, 24 часа назад этот показатель был 117.

За сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 130 детей.

Число выздоровевших маленьких пациентов за время пандемии достигло 12388 человек.

Напомним, за сутки зарегистрировано 1124 заражений коронавирусной инфекцией. Выздоровели сутки 684 человека, зарегистрировано еще пять смертей от ковида.