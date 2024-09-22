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Рекордный клад древних монет найден на Северо-Западе

Новости. Культура
10:50, 01 Октября 2024
фото: © Институт археологии РАН

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В Великом Новгороде обнаружен крупный клад украшений и монет, захороненный в конце X века.

Российские археологи обнаружили в Великом Новгороде очень крупный клад из серебряных украшений и монет, которые были захоронены в новгородской земле во время последней четверти X века, в эру правления Владимира Крестителя. В числе находок одни из самых древних серебряных крестов на Руси, сообщила пресс-служба Института археологии РАН. Об этом сообщает ТАСС.

Великий Новгород. Вид Воздвиженского раскопа (внизу), выше справа – Троицкий XVI и XVII раскопы. Фото с квадрокоптера

«Археологам известно не так уж много крестов на Руси, точно датированных второй половиной X века: это находки из камерных погребений Псковского и Киевского некрополей и Плиснеска. Крест Воздвиженского клада говорит о появлении христианских предметов в Новгороде до официального принятия крещения Владимиром и их первоначального бытования среди знати, местного, новгородского, происхождения или входившей в княжеское окружение», — пояснил директор ИА РАН академик Николай Макаров, чьи слова приводит пресс-служба института.

Как отмечается в сообщении, данный клад, получивший название «Воздвиженский», был недавно обнаружен на территории Великого Новгорода во время спасательных раскопок на Софийской стороне на территории улицы Воздвиженской, где сейчас сооружается жилой дом. Он стал лишь третьей находкой подобного рода, которая была найдена на территории Великого Новгорода при изучении культурных слоев, относящихся к первым десятилетиям существования города.

Воздвиженский раскоп. Материковая яма, в которой был захоронен клад

По словам исследователей, Воздвиженский клад на сегодняшний день является самым крупным из ранних новгородских кладов: он включает около 1,8 тыс. целых и фрагментированных серебряных монет и более 80 серебряных украшений, его вес составляет около 3 кг. Большая часть из найденных монет была отчеканена на Ближнем Востоке и в Центральной Азии. Анализ возраста самых «свежих» монет во вкладе указывает, что он был захоронен в грунте не раньше, чем в 974 или в 975 году нашей эры.

Помимо арабских и центральноазиатских монет, в кладе также были найдены монеты из Волжской Булгарии, германские денарии Оттона I, византийские милиарисии, а также стеклянные и хрустальные бусины, перстни, височные кольца, пуговицы, ожерелья, подвески, лунницы и большой крест скандинавского типа, одна из самых древних находок такого рода на севере Руси. Все изделия сделаны из высокопробного серебра с большим искусством и вышли из рук высококвалифицированных мастеров.

 

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