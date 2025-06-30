Рекордный по размеру протуберанец оторвался от Солнца

Поражающая воображение гигантская плазменная структура оказалась выброшена в сторону северного полюса солнечной системы.

Новый гигантский протуберанец был выброшен с поверхности Солнца в Космос вчера, 5 июля, до 14.00 по московскому времени. Об удивительно явлении рассказали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

По словам специалистов, Солнце продолжает ставить рекорды по размеру выбрасываемых в космос протуберанцев.

— Новое видео, снятое сегодня в первой половине дня на правом краю Солнца, поражает воображение ничуть не меньше, чем предыдущие. На кадре новая гигантская плазменная структура размером более миллиона километров, выброшенная в сторону северного полюса солнечной системы, — написали на сайте Лаборатории.

За неделю Солнце покинули не менее 6 гигантских протуберанцев. Впрочем, ни один из них пока не задел Землю. «В этой ситуации осталось положиться на самое обычное везение», констатировали в Лаборатории.