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Рекордный рост цен на отечественные автомобили зафиксирован в Карелии

Новости. Общество
11:40, 11 Марта 2022
фото: © Дмитрий Рогулин / ТАСС

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Средняя стоимость новых легковых автомобилей отечественных брендов в Карелии всего за неделю выросла на 147,5 тыс. рублей.

Об этом говорят результаты мониторинга потребительских цен, проведенного Карелиястатом.

В начале марта средняя цена на машины отечественных брендов превысила 927 тыс. рублей — это почти на 19% больше, чем неделей ранее.

Иномарки за тот же период подорожали на 8,8% — до 1,6 млн рублей.

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