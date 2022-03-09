Рекордный рост цен на отечественные автомобили зафиксирован в Карелии

Средняя стоимость новых легковых автомобилей отечественных брендов в Карелии всего за неделю выросла на 147,5 тыс. рублей.

Об этом говорят результаты мониторинга потребительских цен, проведенного Карелиястатом.

В начале марта средняя цена на машины отечественных брендов превысила 927 тыс. рублей — это почти на 19% больше, чем неделей ранее.

Иномарки за тот же период подорожали на 8,8% — до 1,6 млн рублей.