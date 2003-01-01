Рекордный урожай кормовой кукурузы планирует собрать хозяйство в Олонецком районе

В Олонецком районе Карелии уродилась кукуруза. Правда, жителям Карелии она не достанется.
В племхозяйстве «Ильинское» урожай кукурузы. Гендиректор племхозяйства Юрий Бурцев рассказал главе Карелии Артуру Парфенчикову, что соберут не менее 35 тонн с гектара. Это притом, что в 2025 году, как и в 2024-м, под неё здесь отдали 200 га земель. То есть речь идет о тысячах тонн кукурузы.
Правда, питаться ей будут не люди, а коровы. В кукурузе немало полезных веществ и микроэлементов, необходимых бурёнкам. Она даёт легкоусваиваемую клетчатку и сахара. Корм экологичный, без нитратов. В итоге улучшается рацион, надои растут.
Опыт «Ильинского» берут на вооружение и другие хозяйства Олонецкого района: кукурузу теперь выращивают в Мегреге.
Напомним, в Карелии перевыполнили план по заготовке кормов.