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Рекордный за всю историю наблюдений ураган готов обрушиться на США

Новости. Природа
20:30, 09 Октября 2024
фото: © Кадр из фильма «Послезавтра»

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Идущий на США ураган из-за чудовищной мощи превышает все существующие уровни опасности, миллионы людей эвакуируются из опасной зоны.

Надвигающийся на американский штат Флорида ураган «Милтон» станет самым разрушительным за всю историю наблюдений. Об этом заявил синоптик Александр Шувалов, передает «Лента.ру» со ссылкой на канал «360».

По словам эксперта, есть пять параметров опасности тропических ураганов. Однако «Милтон», по данным американских метеорологов, превышает их все. При оценке учитывали скорость ветра, высоту приливной волны и количество осадков. Сейчас идет речь о предоставлении шторму шестого уровня опасности.

Шувалов отметил, что скорость ветра достигает 70 километров в час — больше, чем наблюдалось во время других тропических ураганов. Последствия могут оказаться разрушительными. «Ситуация далеко не рядовая. Этот ураган просто пропашет Флориду с запада на восток, по центральной части, затрагивая многострадальный город Тампа», — заключил синоптик.

Ранее губернатор Флориды Рон Десантис призвал жителей эвакуироваться из-за приближающегося «Милтона». Оповещения о принудительной эвакуации получили более 5,5 миллиону жителей штата.

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