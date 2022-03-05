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Ректор ПетрГУ подписал обращение руководителей российских вузов в поддержку Президента

Новости. Общество
18:21, 06 Марта 2022
фото: ПетрГУ

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Обращение в поддержку спецоперации на Украине также опубликовали Совет ректоров вузов Карелии и республиканская Ассоциация профессиональных образовательных организаций.

Ректор Петрозаводского университета Анатолий Воронин присоединился к своим коллегам из других регионов и подписал обращение Российского Союза ректоров. В нем говорится о необходимости в условиях экономических и информационных атак сплотиться вокруг Президента нашей страны и своим примером укреплять в молодежи оптимизм и вселять надежду на скорое наступление мира.

«Очень важно в эти дни поддержать нашу страну, нашу армию, которая отстаивает нашу безопасность, поддержать нашего Президента, который принял, может быть, самое сложное в своей жизни, выстраданное, но необходимое решение», – говорится в обращении.

Анатолий Воронин отметил необходимость совместных действий ректоров вузов страны.

- Союз ректоров объединяет большое количество сотрудников российских вузов, и нам важно было поддержать нашего Президента и российскую армию. Второй важный момент – надо задать ориентиры для работы в новых условиях, чтобы коллективы университетов и институтов понимали, насколько сейчас важна консолидация, чтобы мы вместе пережили трудное время, – сказал он.

В то же время еще одно обращение в поддержку Президента и спецоперации на Украине подготовили Совет ректоров вузов Карелии и республиканская Ассоциация профессиональных образовательных организаций. Как отметил Анатолий Воронин, его цель – показать, что преподавательское сообщество Карелии даже в непростое время настроено на поддержку и помощь.

- В этих условиях крайне важно сохранять сплоченность нашего сообщества, продолжить совместную работу с надежными партнерами в образовательном и научно-исследовательском пространстве, не разделенном границами и искусственными барьерами», – подчеркивают авторы карельского обращения.

Представители ПетргУ также говорят в обращении о готовности быть со студенчеством в открытом постоянном диалоге и о важности создания в Карелии Общественного штаба помощи жителям Донбасса.

«Мы призываем представителей научного и преподавательского сообщества, студенческую молодежь присоединиться к его работе. Общественный штаб открыт для всех, кто понимает, насколько сейчас важны солидарность и активная гражданская позиция».

Напомним, в Карелии создан Общественный штаб помощи жителям Донбасса. В него вошли представители НКО, волонтерского движения, социальной сферы, предпринимательского сообщества и депутатский корпус. Возглавила новую общественную структуру депутат Государственной Думы Валентина Пивненко. Штаб занимается координацией и проведением мероприятий в поддержку жителей Донецкой и Луганской народных республик и информационной работой. В соцсети «ВКонтакте» создана площадка Общественного штаба – «Поможем жителям Донбасса!», на ней размещаются разоблачения фейков, мнения и экспертные комментарии. Также члены штаба ведут информационную работу на личных страницах в соцсетях, выступают в СМИ.

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