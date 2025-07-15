Ректор ПетрГУ рассказал об участии вуза в технологическом развитии России

Ректор Петрозаводского госуниверситета Анатолий Воронин рассказал «Столице на Онего» об итогах визита министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова в университет и участии вуза в развитии промышленного комплекса региона.

Ректор Петрозаводского госуниверситета Анатолий Воронин рассказал «Столице на Онего» об итогах визита министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова в университет и участии вуза в развитии промышленного комплекса региона.

5 июля в ходе рабочего визита в Карелию министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов вместе с главой республики Артуром Парфенчиковым посетил ряд крупных промышленных предприятий в Петрозаводске.

Он также встретился со студентами и выпускниками инженерных направлений подготовки ПетрГУ, обучающихся по специальностям, востребованным в реальном секторе экономики Карелии. Ректор Петрозаводского госуниверситета Анатолий Воронин рассказал «Столице на Онего» об итогах визита министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова в университет, сотрудничестве вуза с «Курчатовским институтом», и, в целом, участии вуза в развитии промышленного комплекса региона.

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