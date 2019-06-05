Ректор ПетрГУ станет Почетным гражданином Петрозаводска

Депутаты горсовета поддержали решение дать звание Почетного гражданина Петрозаводска ректору ПетрГУ Анатолию Воронину.

Пятого июня на сессии городского парламента депутаты поддержали вопрос повестки "О присвоении звания "Почетный гражданин города Петрозаводска" Воронину А.В.". 21 депутат отдал свой голос в поддержку кандидата Воронина. Против был один парламентарий.

Ранее кандидатура ректора Петрозаводского университета была поддержана членами специальной комиссии администрации города, утверждена главой карельской столицы Ириной Мирошник.

Анатолий Воронин родился 6 сентября 1959 года. С 2006 года работает ректором Петрозаводского государственного университета. Как указано в пояснительной записке к проекту решения о присвоении звания, Воронин является автором и соавтором более 150 научных и учебно-методических работ, в т.ч. 11 монографий. Под научным руководством А.В. Воронина защищено 5 кандидатских диссертаций, обучаются в аспирантуре и докторантуре 10 человек, является руководителем более 100 международных и всероссийских проектов и программ.