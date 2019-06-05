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Новости. Общество
13:35, 05 Июня 2019
фото: petrsu.ru

Ректор ПетрГУ станет Почетным гражданином Петрозаводска

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Депутаты горсовета поддержали решение дать звание Почетного гражданина Петрозаводска ректору ПетрГУ Анатолию Воронину.

Пятого июня на сессии городского парламента депутаты поддержали вопрос  повестки "О присвоении звания "Почетный гражданин города Петрозаводска" Воронину А.В.". 21 депутат отдал свой голос в поддержку кандидата Воронина. Против был один парламентарий.

Ранее кандидатура ректора Петрозаводского университета была поддержана членами специальной комиссии администрации города, утверждена главой карельской столицы Ириной Мирошник.

Анатолий Воронин родился 6 сентября 1959 года. С 2006 года работает ректором Петрозаводского государственного университета. Как указано в пояснительной записке к проекту решения о присвоении звания, Воронин является автором и соавтором более 150 научных и учебно-методических работ, в т.ч. 11 монографий. Под научным руководством А.В. Воронина защищено 5 кандидатских диссертаций, обучаются в аспирантуре и докторантуре 10 человек, является руководителем более 100 международных и всероссийских проектов и программ.

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Комментарии

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елпидифор
2019-06-05 15:09:19
Согласен с zanoza: вуз так себе на уровне даже С-З региона, хотя им давно уже пора заняться компетентным органам, хотя бы в связи с форелевыми "экспертизами". А вот то, что его ректор колеблется вместе с линией партии, за что и заслужил это звание - позор для ученого.
Студент бывший
2019-06-05 14:56:06
Знаете, а вот тут всё по делу... Человек реально заслужил своим отношением, стремлением сделать и т.д.. Награда нашла героя!
А не так, как давались всяким помощникам - бабкам делавшим выборные компании для Васи Попова и прочих мерзких лиц...
Изя
2019-06-05 14:09:10
Да , пусть будет по чётным дням гражданином , а по не нечётным тот кто ему это присвоил ))))
Марина Петровна
2019-06-05 13:50:39
Молодец тов. Воронин, достоен этого звания,столько лет лямку тянет и ПетрГУ, это не просто, понимаю! Тут уж ничего не скажешь!!!
zanoza
2019-06-05 14:18:49
Марина Петровна, а при чём тут "лямка" которую он тянет в ПетроГУ? Это его работа , за которую он получает зарплату. У нас многие люди честно исполняют свои трудовые обязанности. А почётный гражданин-это человек принесший пользу городу, её людям. Мне кто-нибудь может объяснить ,что такого неоценимого для города сделал этот господин Воронин?
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