Ректора петербургского вуза обвиняют в организации канала незаконной миграции

Ректора Санкт-Петербургского реставрационно-строительного института (СПбРСИ) Александра Борзова обвиняют в организации незаконной миграции и легализации преступных доходов.

По версии следствия, ректор вместе с 53-летним предпринимателем, имеющим тройное гражданство, организовал канал по легализации иностранцев, сообщает «РБК». Схема предполагала оформление учебных виз через институт без реального обучения, что позволяло иностранцам получить фиктивную постановку на миграционный учёт в России.



В рамках этой схемы, по данным Главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти, с января 2020 по ноябрь 2024 года было легализовано 501 гражданин из государств дальнего и ближнего зарубежья. Доход от нелегального бизнеса составил более 40 миллионов рублей.



Все выданные по данной схеме учебные визы аннулированы. В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.



Александр Борзов был задержан в ноябре 2024 года. Вместе с ним по делу проходят уроженец Новосибирска Валерий Урбан и гражданин России, Сирии и Швеции Хамед Ахмед. Фигуранты не признают свою вину.

Ранее мы сообщали, что из Карелии с начала года выдворено семь нелегальных мигрантов, из России — почти 20 тысяч.