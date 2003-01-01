Ректора российского вуза отметили за вклад в развитие Карелии

Почетный знак главы Карелии вручили ректору Санкт-Петербургского педиатрического университета.

Санкт-Петербургский педиатрический медицинский университет отмечает столетие. Он не раз оказывал поддержку и реальную помощь Карелии. Об этом напомнил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

— Наша совместная работа, партнёрство в подготовке кадров, реальная медицинская помощь детям Республики Карелия, особенно, во время ковида, сдружила нас с петербургскими коллегами. Очень ценю такую дружбу, — написал чиновник.

Напомним, в 2021 году студенты Санкт-Петербургского педиатрического университета пришли на помощь жителям Карелии во время очередной волны коронавируса, когда ежесуточно в республике более 1000 человек становились жертвами опасной инфекции. А в мае этого года в университете успешно прооперировали трехмесячного малыша из Карелии с редкой патологией сердца.

В честь 100-летнего юбилея университета Михаил Охлопков вручил ректору, доктору медицинских наук, главному внештатному специалисту-неонатологу Минздрава России, профессору Дмитрию Олеговичу Иванову почётный знак главы Карелии «За вклад в развитие Республики Карелия».

«Искренне благодарю Дмитрия Олеговича за любовь к детям, верность принципам и традициям профессии, самоотверженное служение, умение найти наиболее эффективное решение в любой ситуации», — написал Михаил Охлопков.