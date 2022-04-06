Реквизиты для налоговых платежей в Карелии изменились из-за реорганизации службы

Проведенная в Карелии реорганизация налоговых органов привела к изменению с 28 марта реквизитов для платежей.

Об этом сообщили в УФНС России по РК.

Теперь при оформлении расчетных документов для уплаты платежей, сборов, государственных пошлин, администрируемых налоговой службой в наименовании платежа должны быть указаны реквизиты единого администратора (получателя платежа), а именно − Управления Федеральной налоговой службы по Республике Карелия. ИНН получателя платежа: 1001048511, КПП получателя: 100101001.

«При ошибках в заполнении данных реквизитов платеж будет зачислен в разряд „невыясненных“, в результате чего образуется задолженность по основному платежу и пеням», — пояснили в УФНС.

Как сообщалось ранее, с 28 марта в Карелии изменилась структура налоговых органов — инспекции в городах и районах стали принимать налогоплательщиков независимо от места прописки. Услуги можно получать без привязки к конкретному налоговому органу, то есть, в любом удобном плательщику подразделении на территории Карелии.