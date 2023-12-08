Рельсовые автобусы «Орлан» будут курсировать на севере Карелии

Рельсовые автобусы «Орлан» будут курсировать на участке Лоухи – Пяозеро

О новом пригородном маршруте рассказали в Минтрансе Карелии.

Так, с 13 декабря АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» совместно с правительством Карелии запускает новый пригородный маршрут Лоухи — Пяозеро.

Обслуживать новый пригородный маршрут будут рельсовые автобусы РА-3 «Орлан» — современные комфортабельные дизель-поезда.

«Орлан» будет курсировать два раза в неделю — по средам и пятницам.



С 13 декабря по средам и пятницам назначаются:



№ 6623 Пяозеро — Лоухи с отправлением в 6.00 и прибытием в 9.15;

№ 6624 Лоухи — Пяозеро с отправлением в 18.00 прибытием - в 21.15.



В расписании движения пригородных поездов возможны изменения, подробно с расписанием можно ознакомиться на станциях и вокзалах, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также на сайте компании.